مدير محميات المنطقة المركزية بالبيئة: سننقرض مثل الحيتان في هذه الحالة

قال الدكتور محمد سامح، مدير محميات المنطقة المركزية بوزارة البيئة، إن محمية وادي الحيتان بالفيوم تستقبل سنويًا 50 ألف زائر ما بين مصريين وزوار من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على زيارة الموقع الحفري الأول والأهم لحفريات الحيتان، والتي تعتبر خير دليل على تأثير التغيرات المناخية على الكائنات، لكون متحفها المفتوح المقام على مساحة 500 متر مربع إجابة على ما قد يحدث إذا لم ننتبه ونوقف ما نفعله بكوكبنا الذي لا نملك غيره للحياة.

أهم موقع عالمي لحفريات الحيتان المنقرضة

وتابع «سامح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش الزيارة التي نظمتها البيئة لمحمية وادي الريان ومحمية وادي الحيتان أمس الثلاثاء، في إطار ورش العمل التي تنظمها الوزارة استعدادًا لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ: «تصنف محمية وادي الحيتان المقامة على مساحة 2 كيلو مترمربع ضمن أفضل المواقع العالمية في مجال الإدارة.

وأكد أن المحمية تعتبر مدرسة للحفريات تحوي على مساحة مترين مربعين أكثر من 1500 موقع حفري، وهذا يدلل بما لا يدع مجالًا للشك على التغيرات التي تحدث نتيجة تغير المناخ، كما تدلل على نظريات تطور الحيتان لأن المحمية تحتوي على ثماني أنواع من الحيتان المختلفة، والاكتشاف الأهم هو الطلبة المصريين، فهم نموذج مشرف تم تقديمه للمجتمع المصري بالتعاون مع المراكز البحثية المختلفة، استطاعوا إنجاز العديد من الاكتشافات المهمة من حفريات الأسماك والديناصورات والتماسيح والثعابين.

واختتم مدير محميات المنطقة المركزية بقوله: «إذا لم ننتبه سنفقد كثيرا من كوكبنا، فهذا الموقع بمثابة رسالة من الزمن بأننا إذا لم ننتبه سيكون مصيرنا مثل الحيتان وسيكون الانقراض أمرًا حتميًا وليس اختياريًا».