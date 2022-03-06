تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022.. 2000 هدية قيمة للفائزين

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022، إذ أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مسابقة شهرية على موقع الوزارة بعنوان «صحتنا من صحة كوكبنا» بالتنسيق مع شركة سانوفي مصر؛ للمساهمة في البرامج التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»؛ لرفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع لحماية البيئة والحفاظ عليها.

تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022

وتشمل تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022، إطلاق عدد من الأسئلة بشأن حماية البيئة، وخطورة تلوث الهواء وما ينجم عنه من أمراض خاصة أمراض الحساسية، وتتضمن المسابقة سؤالًا شهريًا على الموقع الإلكتروني للوزارة وستُعلن أسماء الفائزين من قبل وزارة البيئة، وستكون الجوائز الموزعة عليهم عبارة عن 2000 دراجة هوائية مقدمة من «تلفاست» إحدى منتجات شركة «سانوفي مصر».

وفيما يتعلق بتفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022، أوضحت وزيرة البيئة أنّ إطلاق تلك المسابقة يأتي قبل استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، إذ تعكس المسابقة الدور المصري وجهود حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، واستغلالها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة مع رفع الوعي البيئي لمختلف شرائح المجتمع بقضايا البيئة خاصة مسألة التغيرات المناخية التي تؤثر على مختلف دول العالم.

الحفاظ على البيئة

وأشارت وزارة البيئ إلى أنّ جوائز مسابقة الوزارة عبارة عن دراجات لتأكيد أهمية الحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات، ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام ضمن استعدادات القاهرة لاستضافة قمة التغير المناخي القادم، مع تأكيد وجود نظام بيئي صحي متكامل، يضمن العيش الكريم على كوكب الأرض، ومواجهة حدة آثار تغير المناخ، من حيث ارتفاع درجات الحرارة وتنوع الطقس من أمطار وسيول وأعاصير وغيرها والتأثير السلبي على الغذاء والمياه والإنتاج.