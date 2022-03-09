عرض فيلم «ماما حامل» في مهرجان الأقصر.. وريد كاربت خاصة لصناعه

يعرض مساء اليوم الأربعاء فيلم ماما حامل، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي الموافق 4 مارس، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وسيتم عرض فيلم ماما حامل فى تمام الساعة الرابعة عصرا فى قصر الثقافة بمدينة الأقصر، ولكن سيسبق عرض الفيلم، ريد كاربت خاصة لصناعه للتحدث مع الصحافة والقنوات الفضائية.

فيلم ماما حامل فى مهرجان الأقصر

ويعد فيلم ماما حامل ضمن قائمة أفلام كبيرة يعرضها مهرجان الأقصر فى دورته الـ 11، إذ عرض من قبل فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح، «حامل اللقب» للفنان هشام ماجد وذلك بحضور أبطاله، وكذلك فيلم «الكاهن» للفنان حسين فهمي .

وشهد افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حضور عددا كبيرا من الفنانين، على رأسهم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، وأيضا الفنان حسين فهمي الذي جرى تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعى وكذلك «رابي» ابن الفنان عمرو سعد الذي حضر لتسلم جائزة تكريم والده بسبب انشغال الأخير بتصوير مسلسله الرمضاني، والفنانة ناهد السباعي التى حضرت لتسلم تكريم جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان .

وحضر المهرجان عدد من الضيوف، ومنهم سهر الصايغ التى تشارك بفيلم «طلعت حرب 2» ضمن المسابقة الرسمية، وأيضا الفنانة سلوى خطاب وبسمة وأحمد مجدي وجيهان خليل وهبة عبد الغني.

تفاصيل فيلم ماما حامل

يذكر أن فيلم ماما حامل، من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني وهدى الأتربي ونانسي صلاح، من تأليف لؤيس السيد وإخراج محمود كريم .