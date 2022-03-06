حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام: موجود بصحبة زوجته في مهرجان الأقصر

يبحث جمهور منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية عن حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام، وذلك بعد ما انتشرت تلك الشائعة على عدد من الحسابات والمواقع الفنية على الإنترنت، وجاء ذلك تزامنًا مع وجوده في مدينة الأقصر بسبب تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي تستمر فعالياته حتى 10 مارس الجاري.

وكشف مصدر مقرب حقيقة زواج حسين فهمي من أنغام، مؤكّدًا أنَّ تلك الأخبار ليست سوى شائعات عارية تمامًا من الصحة، يهدف أصحابها إلى خلق حالة من الجدل لتصدر الـ«تريند» على منصات التواصل الاجتماعي.

حسين فهمي موجود برفقة زوجته في الأقصر

ووجد الفنان حسين فهمي في مدينة الأقصر لحضور ندوة تكريمه في فعاليات مهرجان الأقصر السينمائي برفقة زوجته «نادية محرم»، التي حرصت على الجلوس في الصف الأول في الندوة التي أقيمت أمس وحضرها مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد من بينهم محمود حميدة، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

وكشف حسين فهمي، خلال ندوة تكريمه، عددًا من تفاصيل في مشواره الفني، إذ تعرّض لمجموعة كبيرة من الانتقادات في بدايته الفنية، تحديدًا من الكاتب مفيد فوزي، الذي وصفه بـ«ثلاجة 14 قدم»، و«فنجان قهوة بارد في يوم ساقع»، لذلك كان لديه تحدٍ لإثبات نفسه كممثل أمام الجميع.

6 زيجات لحسين فهمي

وتعبر السيدة نادية محرم هي الزوجة الأولى للفنان حسين فهمي، التي أنجب منها ابنته «نائلة» ونجله «محمود»، وانفصل عنها ليتزوج أكثر من مرة من بينهن الفنانة ميرفت أمين، التي أنجب منها ابنته «منة»، بالإضافة إلى الفنانة لقاء سويدان، بينما كانت آخر زيجاته والتي تعتبر السادسة من سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، وذلك قبل أن يعود لزوجته الأولى إذ ظهرا معًا في افتتاح الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي في نوفمبر الماضي.