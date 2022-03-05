مهرجان الأقصر يؤجل ندوة توقيع كتاب حسين فهمي بسبب الطقس

أرجأت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ قليل، ندوة توقيع كتاب حسين فهمي للناقد أحمد شوقي لمدة 60 دقيقة لتقام في الساعة الرابعة عصر اليوم بدلًا من الساعة الثالثة وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو في طريق الكباش المقرر أن يقام بها فعاليات التوقيع.

منح حسين فهمي جائزة إنجاز العمر بمهرجان الأقصر

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد كرم في حفل افتتاحه مساء أمس الجمعة، الفنان الكبير حسين فهمي، ومنحه جائزة إنجاز العمر والتي سلمها إياه السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

عرض فيلم الكاهن عقب الندوة

ومن المقرر أنَّ يعرض مساء اليوم بعد انتهاء حفل توقيع الكتاب، فيلم الكاهن وسيقام له عرض خاص بحضور نجوم الفن الحاضرين لفعاليات الدورة الحادية عشر، وهو من بطولة حسين فهمي، ومحمود حميدة، ودرة، وإياد نصار، وجمال سليمان، وفتحي عبدالوهاب، تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبولبن.

وكانت إدارة المهرجان قد عقدت اليوم مؤتمرًا صحفيًا بحضور المخرجة البوركينية أبولين تراوري، التي تمّ تكريمها مساء أمس في حفل الافتتاح، وتحدثت عن مشوارها الفني والصعوبات التي واجهاتها في مشوارها، وعلاقتها بمهرجان الأقصر، وحبها للسينما المصرية، التي تهتم بتسليط الضوء على دور المرأة فيها واعطائها الاهتمام الكامل.

وأشارت إلى نضال المرأة بشكل عام من أجل الحياة، وأن لديها طريقة خاصة في عملها من خلال تقديم مئات البروفات قبل بدء أي عمل جديد، حتى تكون تجربة رائعة لا تنسى مطلقًا.