مدبولي: العالم يواجه موجات تضخم كبرى.. وتكلفة كورونا الدولية 400 مليون دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ العالم كله يشهد حجما كبيرًا من الآثار السلبية والتحديات التي انعكست على مصر، فالاقتصاد العالمي يمر بعدد من الأزمات منذ عام 2008، وكلما يتعافى من أزمة يعقبها أزمة أخرى.

سلسلة أزمات تحاوط العالم .. بدءا بكورونا والتضخم وحتى حرب روسيا وأوكرانيا

واستكمل رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنَّه بعد أزمة فيروس كورونا وقعت أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، موضحًا «هذا ما رأيناه اعتبارًا من آخر العام الماضي، إذ شاهدنا اضطراب الأسواق والتضخم، وأخيرا الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وأصبحنا أمام موجات تضخمية كبيرة جدًا».

توقعات تشاؤمية بزيادة موجة التخضم تغطي العالم

وشرح مدبولي أنَّ رئيس البنك الدولي تحدث أن الأزمة الحالية جاءت في وقت سيء جدًا للعالم لأن التضخم كان آخذًا بالارتفاع على مستوى العالم وهذا الأمر الذي زاد الموضوع بشكل كبير، مبينًا أنَّ تكلفة الأزمة 400 مليون دولار على مستوى العالم، والتعافي الذي كان متوقعًا بعد كورونا اختفى وظهرت النظرات التشاؤمية، إذ يتوقع الجميع زيادة موجة التضخم.