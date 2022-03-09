مدبولي: العالم لم يشهد الارتفاع الحالي في الأسعار منذ عشرات السنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ سعر القمح ارتفع 100 دولار عالميا، خلال 14 يوما، مقارنة بمتوسط الأسعار قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبنحو 48% عن مستويات بداية العام.

أسعار الذرة عالميا

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّ سعر الذرة ارتفع بأكثر من 55% دولار للطن خلال 14 يوما فقط،، مقابل 70 دولار للطن بالنسبة إلى فول الصويا في نفس الفترة، كما ارتفع سعر السكر 7% مقارنة بمستويات بداية العام، و95 دولار خلال 14 يوما.

أسعار اللحوم المجمدة

وتابع رئيس الوزراء، أنّ سعر اللحوم المجمدة عالميا ارتفع بسنبة 11% عن مستويات بداية العام، وبنحو 95 دولارا للطن خلال 14 يوما، مقابل 10% عن مستويات بداية العام للدواجن المجمدة، وزادت بأكثر من 95 دولارا خلال 14 يوما.

أسعار البترول

وأشار مدبولي، إلى أنّ أسعار البترول قفزت 55% خلال 14 يوما، والعالم يعيش قفزات غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، مضيفا: «قفزات عمر العالم ما شافها من عشرات السنين، وكمان تكلفة الشحن ارتفعت قبل الأزمة وزادت بعد الأزمة».