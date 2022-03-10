معلومات عن مبادرة الشباب والرياضة «إيجي تراك» قبل انطلاقها اليوم

أنهت وزارة الشباب والرياضة، استعدادتها اللازمة كافة، لإطلاق المعرض الدولي لمستلزمات وحدات الطعام المتنقلة «كافاكس 2022»، اليوم الخميس، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس.

ويندرج تنظيم المعرض ضمن مبادرة «إيجي تراك»، التي تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين وذوى الهمم، وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والجهات المتعاونة معها، مثل وزارة التنيمة المحلية، بهدف احتواء الشباب وتشجيعهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

مذكرة تفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية أهم المعلومات للتعريف بمبادرة «إيجي تراك 2022» التي يرعاها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على النحو التالي:

- برعاية وموافقة وحضور رئيس الوزراء، وقعت وزارة الشباب والرياضة مذكرة تفاهم مع «التنمية المحلية»، لإطلاق مبادرة «إيجي تراك»، وتنفيذ وإدارة عمل وحدات الطعام المتنقلة.

- تعتمد المبادرة على مبدأ الشباك الواحد للتيسير، وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص عمل هذه الوحدات من الجهات المختلفة.

- يستفيد من هذه المبادرة الشباب من الجنسين من 18 حتى 40 سنة، وكذا ذوي الهمم.

- تنفذ فعاليات المبادرة في الأماكن التي تخصصها كل محافظة، بالإضافة إلى مراكز الشباب والهيئات والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

4 محاور لتنفيذ استراتيجية «إيجي تراك»

- تحقق مبادرة «إيجي تراك"» استراتيجتها من خلال 4 محاور، على النحو التالي:

المحور الأول: يتضمن الوصول لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وإدارة تنفيذ تلك المشروعات، ومتابعتها فنيا وإداريا من خلال منظومة الشباك الواحد.

المحور الثاني: يكمن في توفير مصادر لتمويل هذا المفهوم بشروط ميسرة، ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 5% متناقصة.

المحور الثالث: يتمثل في تواجد جهاز تنمية المشروعات لتوفير الدعم المادي والفني للمبادرة.

المحور الرابع: بشأن مشاركة وزارة التنمية المحلية في المعارض اللازمة، من أجل توفير الأماكن المتاحة، ودعم وتسهيل واستخراج التراخيص الخاصة بتلك المشروعات على مستوى الجمهورية .

وينبثق عن المبادرة إطلاق المعارض المتخصصة في تجهيز الكافيهات والمطاعم بمصر.

إطلاق أقوى المعارض اليوم

- إطلاق أقوى هذه المعارض اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، لعرض كل احتياجات المتقدمين في مشروع المبادرة، من ديكور وأجهزة ومستلزمات، بالإضافة لوجود أكبر موردين الـfood trucks وبتمويل من البنك الأهلي المصري.

- تستمر فعاليات المعرض الذي يأتي تحت مسمى «كافاكس 2022 » حتى يوم 12 مارس الجاري.

- يشارك في المعرض 140عارضا من أشهر و أقوى العلامات التجارية المتخصصة في تجهيز الكافيهات و المطاعم و الفنادق.

- ينطلق المعرض برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

- تخصص وزارة الشباب والرياضة، مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات وأكشاك الأطعمة والمشروبات؛ إذ تضم أكثر من 140 عارضا من منتجى عربات الطعام والتجهيزات، إضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة، وصناعة الفرانشايز من الراغبين فى منح الامتياز التجاري لمشروعاتهم.