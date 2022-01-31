التنمية المحلية: «إيجي تراك» توفر 2500 فرصة عمل بحد أدنى في أول مرحلة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ بداية العام الحالي، شهد تدشين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة، مبادرة «إيجي ترك»، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وتشجيعهم على الاستثمار، وريادة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بعربات الطعام كمشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، وهو ما يفتح أفاقا جديدة لهم: «العربات محددة بأسعار تنافسية وميزات تنافسية وتختلف الفئات السعرية وفقا للتجهيزات الداخلية الخاصة بها، ونعمل على توفير الأماكن المناسبة وننسق بين الشباب وموردي الأغذية والمشروبات وكبار الشركات القومية بأسعار تنافسية وسنوفر التمويل من مصادر متعددة لمن يحتاج إليه، أي أننا سنقدم للشباب التسهيلات».

المبادرة تفيد كل فئات المجتمع

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض على قناة DMC، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإطلاق وتنفيذ المبادرة المعنية بتيسير الإجراءات، وتقديم حزمة من الخدمات، لدعم ومساندة الراغبين في إقامة مشروعهم، من النواحي الفنية والإجرائية وغيرها، عبر منظومة الشباك الواحد: «سنحاول توفير ما يتراوح بين 500 إلى 900 وحدة في المرحلة الأولى، مع العلم أن كل وحدة يعمل بها 5 أشخاص، أي 2500 فرصة عمل مباشرة بحد أدنى».

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن كل فئات المجتمع يمكنهم الاستفادة من المبادرة بداية من 21 سنة حتى 55 سنة، وكذلك ذوي الهمم، ويتم التنفيذ في الأماكن التي تم تخصيصها في كل محافظة من محافظات الدولة المصرية بالإضافة إلى مراكز الشباب والمنشآت والهيئات التابعة في القليوبية والشرقية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج والإسكندرية وبورسعيد.

الحصول على خدمات مختلفة

وأردف، أن جهود وزارة التنمية المحلية نجحت بالتعاون مع المحافظات ووزارة الشباب والرياضة في الحصول على مواقع مختلفة وتم الحصر المبدئي للأماكن التي يمكن التنفيذ فيها، وجرى تخصيص منصة لاستقبال الطلبات وهي صفحة منصة التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم المبادرة «إيجي تراك».

وأكد أن المبادرة، ستقدم حزمة من الخدمات مثل تدريب المتقدمين على إدارة وحدات الطعام والتعريف بالقوانين، وتسهيل استخراج التراخيص، بالتنسيق مع المحافظات.