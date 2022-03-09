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وفاة الكاتب يسري الجندي عن عمر ناهز 80 عاما

كتب:

ضحى محمد
03:55 م | الأربعاء 09 مارس 2022
يسري الجندي

يسري الجندي

غيّب الموت الكاتب يسري الجندي، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة، قدّم خلالها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، التي تركت بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

وفاة يسري الجندي

وأكد منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ «الوطن»، رحيل الكاتب يسري الجندي عن عالمنا قبل قليل، موضحا أنّ موعد الجنازة والعزاء لم يتحدد بعد.

معلومات عن الكاتب يسري الجندي

ولد الكاتب يسري الجندي في محافظة دمياط، وهو متزوج ولديه 2 من الأبناء، الكبير يعمل صحفيا والصغير يعمل مهندسا.

واهتم الراحل في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له في العام 1982.

وتولى يسري الجندي العديد من المناصب، حيث عمل في وزارة الثقافة منذ العام 1970، وعمل مديرا لمسرح السامر في القاهرة عام 1974، وكان مديرا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية في العام 1976، ثم مستشارا لرئيس الهيئة للشؤون الفنية والثقافية، حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

وقدّم الراحل العديد من الأعمال الكتابية للسينما والتلفزيون والمسرح، حيث بدأ العمل في أبوالفنون منذ ستينيات القرن العشرين.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.