مركز شباب «شنو» يستضيف مؤتمر ثقافة القرية حول تطوير الريف المصري

استضاف مركز شباب قرية «شنو»، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي لثقافة القرية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة القرية، بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

يقام مؤتمر ثقافة القرية تحت عنوان «المشروع القومي لتطوير الريف المصري.. نحو حياة كريمة لقرى كفر الشيخ»، في مركز شباب «شنو»، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ويستمر المؤتمر حتى غد الخميس.

«محروس»: مراكز الشباب منارات تثقيفية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تُعد منارات تثقيفية، وتسعى دائماً لتكون حلقة الوصل بين جميع المؤسسات وأفراد المجتمع، كونها مراكز خدمة مجتمعية، وتولي اهتماماً كبيراً بفتح آفاق جديدة تفيد المجتمع المحيط بها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن «رؤية مصر 2030»، مشيداً بالتنظيم الرائع الذي قام به مسؤولو مركز شباب «شنو»، لخروج الحدث العلمي بالشكل اللائق بشباب كفر الشيخ.

حضور عدد من القيادات لفاعليات المؤتمر

حضر فعاليات الجلسة البحثية كل من الأديب حمدى سعيد، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية بهيئة قصور الثقافة، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وهويدا بلتاجي، مدير مركز شباب «شنو»، وعدد من قيادات فرع ثقافة كفر الشيخ، إضافة إلى عدد من أهالى القرية.

وعقدت الجلسة البحثية الثالثة للمؤتمر، ضمن المحور البيئي، خلال الفترة الصباحية، بعنوان «البيئة والتنمية المستدامة.. حياة كريمة بكفر الشيخ»، والتي أقيمت بمركز شباب قرية «شنو»، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حيث تم استعراض ورقة بحثية أشارت إلى أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المخلفات النباتية الغنية بالسليلوز، مثل قش الأرز، وحطب الذرة والقطن، وكذلك مخلفات مصانع السكر، ومخلفات الأسواق، بما يضمن وفرة المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج.

إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية لرفع المعاناة عن كاهل المزارع

وأوضحت الورقة البحثية أن إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية سوف يرفع المعاناة عن كاهل المزارع، ويضمن له حياة كريمة، تنعكس آثارها الإيجابية على تطوير القرية بمحافظة كفر الشيخ، والقرية المصرية بشكل عام.

كما تم تقديم ورقة بحثية بعنوان «دور الاعداء الطبيعية في مكافحة الآفات الحشرية لخلق بيئة نظيفة وآمنة بقرى محافظة كفر الشيخ»، تناولت أضرار استخدام المبيدات الكيماوية في المناطق الزراعية، حيث تقتل المبيدات الأعداء الحيوية الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإصابات الحشرية، الأمر الذي يستدعى استخدام كميات أكبر من المبيدات، مما يزيد المشكلة تعقيداً.

تصحيح الفهم الخاطئ لدى صناع الكيماويات الزراعية

كما طالبت الورقة البحثية بتصحيح الفهم الخاطئ لدى البعض من صناع الكيماويات الزراعية وتجار المبيدات وممثلي الشركات، من أن اللجوء إلى تقنيات استخدام المكافحة الحيوية يستهدف الإزاحة التامة للمبيدات، بل على العكس من ذلك، فهناك ضرورة لتدعيمهم بشتى الطرق لإنتاج المبيدات الآمنة، والتي ليس لها تأثير على الأعداء الطبيعية، خاصةً الطفيليات والمفترسات.

وتم تقديم ورقة بحثية بعنوان «التدوير المتكامل للمخلفات نحو مشروعات صغيرة من أجل حياة كريمة لقرى كفر الشيخ وتنمية مستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030»، تضمنت كيفية معالجة المخلفات المنزلية، البلاستيكية والعضوية، وتحويلها إلى منتجات بلاستيك حيوي، أو أعلاف غير تقليدية، أو وقود حيوي، أو إنزيمات صناعية، يمكن الاستفادة منها.