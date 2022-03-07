محافظ كفر الشيخ يفتتح المؤتمر العلمي العاشر لـ«ثقافة القرية»

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، اليوم الاثنين، المؤتمر العلمي العاشر لـ«ثقافة القرية»، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعمرو فرج، مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، وأمل عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وحمدي سعيد، مدير عام ثقافة القرية بالهيئة، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة.

معرض للحرف اليدوية وعروض فنية عن القرية المصرية

كما شهد المؤتمر العلمي العاشر لـ«ثقافة القرية» مشاركة كل من الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، وأمين عام المؤتمر، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر افتتاح معرض الحرف اليدوية لقرى محافظة كفر الشيخ، ويشمل الكليم اليدوي والجوبلان ومشغولت خرز ومشغولات خوص نخيل، وعروض فنية متعددة عن القرية المصرية.

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركات المجتمعية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية إقامة المؤتمر، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القرى من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن المحافظة تمد أيديها للجميع للتعاون والنهوض بقرى كفر الشيخ، مشيداً بالمشاركات المجتمعية التي تتميز بها غالبية القرى في نطاق محافظة كفر الشيخ.

المؤتمر العلمي العاشر لثقافة القرية يستمر 4 أيام

وقالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، أن فعاليات المؤتمر العلمى العاشر لثقافة القرية، انطلقت اليوم الاثنين وتستمر حتى 10 مارس، ويضم المؤتمر 4 محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة بعنوان «آفاق التنمية الشاملة لقرى كفر الشيخ، كما تستضيف 4 قرى بكفر الشيخ الجلسات البحثية للمؤتمر العلمي.