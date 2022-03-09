المطربة الأمريكية مادونا للمتنمرين عليها: المرأة جميلة في كل حالاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة الفنانة مادونا صاحبة الـ63 عاما، رفقة ابنها روكو ريتشي، وظهرت دون فلترأو فوتوشوب بالصور، ما أثار جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وتلقت الكثير من عبارات التنمر على شكلها.

وارتدت الفنانة الشهيرة مادونا ملابس سوداء مع نظارة شمسية كبيرة بنفس اللون، ومعطفًا أسود اللون طويلًا، بالإضافة إلى حزام أحمر حول خصرها.

مادونا ترد على عبارات التنمر

وخرجت مادونا عن صمتها، وردت على التنمر بطريقة ذكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن المرأة جميلة وقوية بجميع حالاتها بغض النظر عن عمرها أو شكلها أو لونها.

مادونا ترفض الحديث عن عمليات التجميل

ودائما ما ترفض مادونا الحديث عن جراحات التجميل، واعتادت ارتداء القفازات في إطلالاتها الأخيرة لإخفاء يديها المنتفختين بالشرايين.

من هي مادونا؟

يذكر أن مادونا فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغان، وملحنة، ومنتجة أغان، ومنتجة تنفيذية، ومنتجة أفلام، ومخرجة أفلام، وممثلة، وعارضة أزياء، وكاتبة سيناريو، وسيدة أعمال، وناشطة إنسانية أمريكية.

وهي من مواليد 16 أغسطس 1958 في مدينة باي سيتي بولاية ميشيجان، وكانت طالبة متفوقة في الثانوية، ثم تخرجت في المدرسة الثانوية قبل فصل دراسي واحد من أقرانها، في عام 1976، لفت عملها الجاد الانتباه من جامعة ميشيغان، التي عرضت لها منحة دراسية كاملة لبرنامج الرقص الخاص بها.

وحصلت في عام 1977، خلال دراستها الجامعية في ميشيغان، على منحة دراسية لمدة ستة أسابيع للدراسة في مسرح ألفين أيلي الأمريكي للرقص.

وحققت نجاحا كبيرا عام 1991، ووصلت أغانيها لقائمة أفضل 10 أغانى 21 مرة، وبحسب مجلة فوربس، كانت مادونا أغنى امرأة في العالم عام 2008.