رنا رئيس: استحضرت شخصية "مادونا" في "ليالينا 80".. وفقدت الإبصار في عدد من المشاهد

نجاح لافت حققته الفنانة الشابة رنا رئيس بشخصية «جميلة» ضمن أحداث مسلسل «ليالينا 80» للمخرج أحمد صالح، والذى ينافس فى سباق دراما رمضان الحالى، حيث حاز أداء «رئيس» على إعجاب الجمهور والنقاد، خاصة مع تحول شخصيتها من فتاة مبصرة إلى كفيفة إثر حادث سير مروع فى بداية الحلقات.

ومن جانبها، قالت «رنا» لـ«الوطن»، إن المخرج أحمد صالح هو من رشّحها للدور، مضيفة أنها خضعت لاختبار أداء لشخصية «جميلة» ونجحت فيه رغم حالة الرعب التى تملكتها آنذاك بسبب صعوبة الدور.

وعن تحضيراتها للشخصية التى تدور فى حقبة الثمانينات، ردّت قائلة: «أجريت بحثاً عبر محرك البحث «جوجل» للاطلاع على تفاصيل هذه الحقبة، كما وجدت أن استايل الفنانة الأمريكية مادونا هو الأنسب للشخصية، حيث قصة الشعر «الكيرلى» ونوعية البنطال القديمة، والحقيقة أن المخرج أحمد صالح هو من ألهمنى التفكير فى اتجاه مادونا». وتابعت: «تعرضت لانتقادات بسبب قصة الشعر «كيرلى» بدعوى أنها لم تكن موجودة فى فترة الثمانينات، وهو ما أدهشنى، لأن هذه القصة كانت منتشرة فى هذه الحقبة الزمنية». وحول استعدادها للتحول فى الشخصية إثر فقدانها بصرها، ردت «رئيس» بقولها: «اتجهت إلى دار لرعاية المكفوفين، ولازمتنى فتاة كفيفة تُدعى «ليلى» أثناء فترتى التحضير والتصوير، كما كنت أرتدى «عصابة» على عينى فى المنزل، وأتعامل كأننى كفيفة داخل أرجاء البيت، كما أننى توحّدت مع شخصية «جميلة» أثناء التصوير، وفقدت القدرة على الرؤية فى بعض المشاهد، وكلامى هذا ليس كذباً بل حقيقة».

وأشارت «رنا» إلى أنها تعتبر مشهد اكتشافها فقدان بصرها من أصعب مشاهدها، مؤكدة بقولها: اعتمدت على إحساسى فى هذا المشهد، وكنت مشدودة عصبياً إلى أقصى درجة، لدرجة أن «عرق إيدى اليمين طق لوحده»، وشعرت بانتفاضة عنيفة تسرى فى جسدى، وأذكر أن إياد نصار ربط على كتفى، قائلاً: «اهدى يا رنا، إوعى توصلى نفسك للمرحلة دى تانى»، والحقيقة أن هذه الرجفة لازمتنى لمدة يومين متتاليين.

خالد الصاوى "غول تمثيل".. والشعر "الكيرلى" كان موجوداً بقوة فى الثمانينات

وأبدت الفنانة سعادة بالغة لتعاونها مع الفنان خالد الصاوى، الذى كانت أغلب مشاهدها معه بحكم تجسيده دور عمها «جلال»، حسب الأحداث، مؤكدة بقولها: الأستاذ خالد الصاوى يحظى بمكانة خاصة فى قلبى، فهو غول تمثيل بما تعنيه الكلمة من معنى، لذلك شعرت بتوتر رهيب عند مقابلته لأول مرة داخل شركة «سينرجى»، كما أن أول مشهد جمعنا دعانى قبله إلى «الكارافان» الخاص به لإجراء بروفة عليه، وبعد انتهاء تصويره قبّل رأسى وقال لى «أنتى ممثلة شاطرة وموهوبة»، وأعتبر هذه الكلمات شهادة عظيمة من فنان قدير.

وفى سياق مختلف، تشارك «رنا» أيضاً فى السباق الرمضانى بمسلسل «سلطانة المعز»، الذى يجمعها بالفنانة غادة عبدالرازق، مؤكدة أن المنتج ممدوح شاهين وراء ترشيحها للمشاركة، بعد إعجابه بأدائها فى مسلسل «شبر مية»: «وأيّدت غادة ترشيحه بحكم معرفتها بى».

وأكملت حديثها قائلة: «اعتقدت أن علاقة الصداقة التى تجمعنى بغادة عبدالرازق سُتسهل مهمة وقوفى أمامها، لكننى لم أنبس ببنت شفه فى أول مشهد جمعنى معها، حيث تملكتنى حالة من الصمت، لأن غادة غول تمثيل بما تعنيه الكلمة».