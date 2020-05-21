رنا رئيس لمنتقدي ظهورها بشعر "كيرلي" في ليالينا 80: استحضرت مادونا

ردت الفنانة رنا رئيس، على منتقدي ظهورها بشعر "كيرلي"، ضمن أحداث مسلسل "ليالينا 80"، بحكم أن هذه التسريحة، لم تكن موجودة في حقبة الثمانينيات، بحسب المنتقدين.

وقالت رنا في تصريحات لـ"الوطن"، إنها اندهشت من هذه الانتقادات، لأن هذه التسريحة كانت موجودة في هذه الفترة الزمنية، مضيفة أنها استعانت بمحرك البحث "جوجل"، لاكتشاف تفاصيل عن هذه الحقبة بكل مشتملاتها، وفقاً لكلامها.

وأكدت أن المخرج أحمد صالح، هو من رشحها للدور، وذلك بعد تعاونها معه في قصة "بحبك باستمرار"، ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، مضيفة أنها خضعت لاختبار أداء لشخصية "جميلة"، ونجحت فيه رغم حالة الرعب التي تملكتها آنذاك بسبب صعوبة الدور.

وعن تحضيراتها للشخصية التي تدور في حقبة الثمانينيات، ردت قائلة: أجريت بحثا عبر محرك البحث "جوجل"، للاطلاع علي تفاصيل هذه الحقبة، كما وجدت أن استايل الفنانة الأمريكية مادونا، هو الأنسب للشخصية، حيث قصة الشعر "الكيرلي"، ونوعية البنطال القديمة، والحقيقة أن المخرج أحمد صالح، هو من ألهمني التفكير في اتجاه مادونا.

يذكر أن رنا تجسد شخصية "جميلة"، التي تفقد بصرها في أولى الحلقات، وهي ابنة الفنان إياد نصار والفنانة غادة عادل بحسب الأحداث، ويشارك في البطولة خالد الصاوي، صابرين، محمد علي رزق، سارة التونسي، ميدو عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.