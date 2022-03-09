نجوم الفن ينعون يسري الجندي: فقدنا مبدعا من الطراز النادر

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الكاتب الكبير يسري الجندي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وتحولت صفحات الفنانين على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء.

مفيد عاشور ينعى يسري الجندي

وكتب مفيد عاشور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وداعا الكاتب الكبير يسري الجندي، ورقة أخرى من أوراق الكبار ترحل، فقد المسرح المصري والدراما التليفزيونية واحدا من كتابها الكبار، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

وقال هشام المليجي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الكاتب الكبير الأستاذ يسري الجندي».

ونعى تامر عبدالمنعم الجندي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصر مبدعا جديدا من الطراز النادر، وداعاً أستاذ يسري الجندي».

يستقر في قلوبنا.. هكذا نعى مجدي عبيد يسري الجندي

وقال الفنان مجدي عبيد: «خبر مؤلم وحزين في موسم الأحزان، رحل اليوم عن دنيانا ليستقر في قلوبنا ووعينا نحن عشاق المسرح وتلاميذه ومرديه ودراويشه، ويعيش بيننا بمؤلفاته في المسرح والدراما التليفزيونية، الفنان الخلوق الكاتب والمؤلف يسري الجندي».

وأضاف: «لم ولن ننسى مؤلفاتك في التراث، سيرة عنترة، وأبو زيد الهلالي سلامة، اللتان قلبتا مسرح الطليعة وجمهوره رأسا على عقب وقدمتا جيلا من النجوم الجدد مع المخرج سمير العصفوري وغيرها من الدراما المسرحية التي قدمها مسرح الدولة والمسرح القومي وقدمها مسرح الثقافة الجماهيرية في معظم أقاليم مصرنا، فضلا عن العديد من الدراما التليفزيونية، ولمع مسرح السامر وأضاء في مهرجان الـ 100 ليلة المسرحي حينما كان مديرا لإدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية، لقد خسرناك يا عم يسري في زمن الفقد والأحزان».

واختتم عبيد: «لروحك النبيلة المخلصة المبدعة دوما والمقاومة، السلام والسكينة والرحمة والمحبة، ولنا الصبر والسلوان، لم ولن ننسى مبدعينا الشرفاء».