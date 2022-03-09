وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والسيناريست يسري الجندي: أعماله ستظل خالدة

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والسيناريست الكبير يسرى الجندي، الذى غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 80 عاما، وقالت إن الراحل طرح الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة في مؤلفاته.

عبد الدايم: الراحل طرح القضايا الاجتماعية بأسلوب متفرد

وأشارت الوزيرة في بيان لها، إلى اهتمامه بإلقاء الضوء على جوانب من التاريخ بأسلوب متفرد، مؤكدة أن أعماله ستبقى علامات بارزة في الإبداع المصري والعربي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

محطات للراحل مع الثقافة

يذكر أن الكاتب الكبير يسرى الجندي، ولد في محافظة دمياط عام 1942، اهتم في كتاباته بالتراث الشعبي، وساهم في تطوير الثقافة الجماهيرية، أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

شغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة، منذ عام 1970 منها مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديرا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ومستشارا لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للتقاعد 2002، قدم العديد من الأعمال المهمة للسينما والتلفزيون والمسرح.