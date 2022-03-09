أعضاء التنسيقية يحيون ذكرى يوم الشهيد مع أبناء الأبطال في طابور المدرسة

أحيا عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صباح اليوم، ذكرى يوم الشهيد، مع أبناء وأرامل عدد من شهداء الواجب، وشارك أعضاء التنسيقية، أحمد حسبو وعمرو عبدالباقي وحسن ضوة، والنائبة إيمان الألفي، في طابور الصباح، مع أبناء وأرملة الشهيد عادل عبدالحميد، بمدرسة الملك فهد التجريبية للغات في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كما شارك أيضا عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وهم جهاد سيف، نور الشيخ، أحمد يحيى، والنائبة رحاب عبدالغني، صباح اليوم، في طابور الصباح مع أبناء وأرملة الشهيد أحمد شحاتة، بمدرسة بيرلز بمدينة الشروق.

يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على إحياء ذكرى يوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.