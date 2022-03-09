أرملة الشهيد الرائد حسين الجزار: فخورة بتكريم الرئيس لأسر الشهداء

قالت مروة مصيلحي، أرملة الشهيد الرائد حسين عبدالله أحمد الجزار، إننا فخورون بتكريم الرئيس السيسي، لنا اليوم، ولاسم زوجي الشهيد، مضيفة: «زوجي دايما رافع راسنا، وابني فخور باللي حققه والده، وطموحه يكون ظابط ويكمل مسيرة والده».

أرملة الشهيد: ابني نفسه يكمل مسيرة والده

وأوضحت «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» أن نجلها عبر في حديثه للرئيس السيسي عن رغبته في الالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل مثل والده لإعادة حق الشهداء والمصريين، والرئيس سأله عن احتياجاته وأكد دعمه الدائم لنا جميعا».

وأشارت أرملة الشهيد الرائد حسين عبدالله أحمد الجزار، إلى أنها وأسرتها شعروا بالفخر بعد تكريم الدولة لهم اليوم، لافتة إلى أن زوجها استشهد منذ 11 عاما، ونجلها يريد أن يستكمل مسيرة والده في الدفاع عن مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها.

وكان الرئيس السيسي أكد خلال الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم، أنّ معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات وفي أكبر خسائر تكبّدناها، سواء على مستوى الجنود أو ضباط الصف أو الضباط.

السيسي: مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد

وأشار الرئيس إلى أنّ مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وجرى التصدي له بإجراءات إصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى تزامنه مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته.

وأكد الرئيس أنه يراهن على وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين لتغيير واقع الحياة وحل المشكلات.