العتباني يشارك بأغنيتين من ألحانه في احتفالية يوم الشهيد: أشعر بالفخر

شارك الفنان والملحن أحمد العتباني، بأغنيتي الافتتاح وأوبريت الختام ضمن 7 أغنيات قُدّمت في الفقرة الفنية بالندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات القوات المسلحة والمسؤولين وأهالي الشهداء.

جاءت أغنية الافتتاح بعنوان «شهداء بلدنا» وقدمها كورال وزارة الشباب والرياضة، من كلمات محمد البوغة، ألحان أحمد العتباني، توزيع هشام مصطفي، هندسة صوت أيمن الترك، أما الأوبريت الختامي من ألحان العتباني فحمل اسم «بنبنيها»، وشارك في تقديمه عدد من نجوم الغناء، وهم بترتيب الظهور: مي فاروق، أحمد جمال، جنات، وبهاء سلطان، كلمات محمد البوغة، توزيع أسامه سامي، هندسة صوت ماهر صلاح.

العتباني: سعيد بمشاركتي في احتفال يوم الشهيد

وأعرب العتباني، عن سعادته بمشاركته في احتفال يوم الشهيد هذا العام، قائلا: «أشعر بالفخر بتواجدي الدائم على مدار أكثر من مناسبة قومية، خاصة في احتفال وطني كبير بحجم حفل يوم الشهيد، وذلك لأنها مناسبة تمس قلب كل العائلات المصرية، وعايشت هذه التجربة عن قرب بعد استشهاد أحد أفراد عائلة زوجتي في عملية جبل الحلال في 2006».

مشوار الملحن أحمد العتباني

يذكر أنّ أحمد العتباني لحن لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم عبدالله الرويشد، أنغام، محمد فؤاد، تامر حسني، ديانا حداد، مصطفى حجاج، بلقيس، محمد رمضان، أبو، جنات، وغيرهم الكثير، وعلى المستوى الغنائي خاض العتباني أكثر من تجربه باللهجه الخليجية والمصرية، مثل حبني، لقانا نصيب، بقينا لبعض، ألف قصة، يوم جديد، وأول اهتمامه.