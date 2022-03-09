شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، في مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القوات المسلحة والإعلامييين وعدد من أهالي الشهداء.

وتحدث الرئيس السيسي عن الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا إنّها مناسبة تتجدد كل عام لتكريم أبناء مصر المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضًا بالحياة، مثمرًا بالخير والسلام والنماء.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. في يوم الشهيد

في السياق ذاته، أعرب السيسي عن تقديره وتقدير الشعب المصري لأسر الشهداء الأبرار الذين صبروا وتحمّلوا واحتسبوا، كما كرم مجموعة من أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة، وكرّم الأم المثالية السيدة سهير علي عبدالعزيز عبداللاه، أرملة رقيب أول شهيد محمد نبيه محمد قطب عبدالله، أحد شهداء حرب أكتوبر، والأب المثالي السيد مصطفى محمد جمعة، والد الشهيد البطل ملازم أول طيار هيثم مصطفى محمد جمعة.

ومن أبرز تصريحات الرئيس السيسي في يوم الشهيد، حديثه عن حرب مصر على الإرهاب، وكيف تمكنت من مصر العمل بالتوازي في التنمية والبناء من جهة والحرب على الإرهاب من جهة أخرى موضحًا: «كان القرار إننا هنحاربهم ونبنيها وهنشتغل، وهنشتغل وإحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده، وده كان من فضل ربنا علينا».

نجاح مصر في مواجهة التحديات الإقليمية

أكد السيسي أنّ معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات وفي أكبر خسائر تكبّدناها، سواء على مستوى الجنود أو ضباط الصف أو الضباط.

وأشار الرئيس إلى أنّ مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وتم التصدي له بإجراءات إصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى تزامنه مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته.

وتوجه «السيسي» إلى جموع المصريين، قائلا إنّه يراهن الرئيس على وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين لتغيير واقع الحياة وحل المشكلات.