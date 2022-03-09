نائب «التنسيقية» يشارك في الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

يشارك النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الجمعية العامة الـ16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس 2022، في دبي.

ويُمثل البرلمان المصري بغرفتيه بـ5 أعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، «4 نواب و1 شيوخ»، ويضم 32 دولة ممثلة للدول المطلة على البحر المتوسط والخليج العربي.

البرلمان يناقش الهجرة غير الشرعية ومعوقات التعليم

ويناقش البرلمان الأورومتوسطي خلال جمعيته العامة الحالية العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وكذلك الأزمات الموجودة في المنطقة، واستعراض بعض التقارير التي جرى إعدادها من قِبل لجان الجمعية مثل تقرير ومشروع القرار بشأن الهجرة، والتزام متوسطي قبل مراجعة عام 2022 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكذلك تقرير ومشروع القرار بشأن معوقات التعليم في منطقة برلمان البحر الابيض المتوسط.

ويناقش تقرير ومشروع القرار بشأن إعادة البناء بشكل أفضل: للانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير covid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية، وكذلك «تقرير ومشروع القرار بشأن تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الابيض المتوسط.. الحاجة إلى عمل مشترك فوري»، وغيرها من التقارير التي تجري مناقشتها والتصويت عليها من أعضاء البرلمان.