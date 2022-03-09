بدء تطبيق قرار إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان على مركز شباب الساحل

دخل قرار إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، حيز التنفيذ، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر إطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، على مركز شباب الساحل في شبرا، استجابة للطلب المقدم من نواب التنسيقية.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021، أن يصبح مركز شباب الساحل مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن تعلق لافتة وصورة للنائب الراحل، وهو ما حدث بالفعل.