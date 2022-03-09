فردوس عبدالحميد عن زوجها: «بمسح له الجزمة وبحط رجله في مياه وملح كل يوم»

أكدت الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد أهمية تدارك الخلاف بين أي زوجين، وألا تصل مدة الخصام لفترة طويلة، كي لا يعتاد الطرفان على الشقاق والبعد، مؤكدة أن أطول خلاف بينها وبين زوجها محمد فاضل، خلال حياتهما الزوجية، لم يتجاوز عدة أيام، مشددة على أن الاحتواء يجب أن يكون من الطرفين، وليس من طرف واحد، وأنها عندما كانت تمر بأي إشكالية زوجية تذهب للتسوق للخروج من الحالة النفسية السيئة.

فردوس: أذهب للتسوق للخروج من الحالة النفسية السيئة

وتحدثت «عبد الحميد»، خلال حوارها في برنامج «الستات»، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، الذي يُعرض على قناة «النهار»، عن مدى حبها لزوجها: «والله بمسح له الجزمة، وبعمل له كل حاجة، وكمان بحط رجله في ميه وملح، وده بيحصل يوميا، ولحد إمبارح والنهاردة كمان، وده من غير أمر ولا افتعال مشاكل ومن غير ما نحس بأي حاجة تضايقنا، دي بقت عادة عندنا».

محمد فاضل كان عصبيا في بداية الزواج

وأوضحت الفنانة فردوس عبدالحميد، أن زوجها محمد فاضل، كان عصبيًا للغاية في الفترة الأولى من الزواج، بل كان يغير عليها من زملاء العمل أحيانًا، رغم أنه كان يتعامل مع أجمل نجمات وفنانات مصر: «أنا اللي باختار لزوجي ملابسه، إحنا ودودين مع بعض، وعندنا حنية لبعض، وعايزين نشوف بعض كويسين، وده سر نجاح علاقتنا الزوجية، شخص قضيت معاه حياتي، كأنه أخويا وابني وأبويا».