أرملة الشهيد عبدالله البهنسي: «متجوزين من سنة واحدة لكنه مش هيتعوض»

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عدد من أسر الشهداء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، واحتفالية يوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أسر الشهداء، وعدد من المسؤولين والوزراء، وقيادات القوات المسلحة.

ومن ضمن أسر الشهداء المكرمين في احتفالية يوم الشهيد، وفعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، أسرة الشهيد الرائد عبدالله محمود المرسي البهنسي، التي حضرت، وتسلم والده التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أرملة الشهيد البطل: «مكنش بيتأخر على حد»

وتحدثت إيناس محمد، أرملة الشهيد الرائد عبدالله البهنسي، عن زوجها البطل، قائلة إنه كان شخص مساعد للجميع، ويلبي طلبات جميع من حوله: «مبيتأخرش على حد»، بجانب حبه لمساعدة والده في عمله بالكهرباء: «ممكن يبقى راجع تعبان من الشغل، ويعرف إن والده عنده شغل يروح يساعد»، وهو ما جعل لديه خبرة كبيرة في أعمال الكهرباء.

حب الشهيد البطل عبدالله البهنسي، لوالده كان إلى أقصى حد، ويحب أن يساعده في جميع تفاصيل عمله بالكهرباء، بجانب عطفه على أخيه وأخته، مضيفة أنهما متزوجان من عام واحد تقريبًا، وعلى الرغم من قلة الذكريات بينهما، ولم يلحقا الإنجاب، إلا أن الشهيد الراحل لن يعوض بالنسبة إليها، بحسب وصفها.

وكان الشهيد عبدالله البهنسي، يحب السفر السريع، ويقضي وقت فراغه في الرحلات مع الأسرة إلى الإسكندرية، بحسب زوجته: «يحب ياخدنا ونروح سفرية سريعة، بحكم وقته والشغل».

الشهداء المكرمون

وكرم الرئيس السيسي، في الندوة التثقيفة كل من:

- الشهيد البطل رائد حسين عبدالله أحمد محمد الجزار، وتسلم التكريم أرملته ونجله.

- اسم الشهيد البطل رائد عبدالله محمود المرسي البهنسي، وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل نقيب أحمد عبدالسلام عبدالواحد سلامة، وتسلمت التكريم والدته.

- اسم الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح علي، وتسلمت التكريم والدته.

- اسم الشهيد البطل ملازم أول فادي مدحت فايق زكي وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف أحمد محمد عبدالحميد اللبان وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف أمير طارق إبراهيم محمد وتسلم التكريم والده.

- اسم الشهيد البطل عريف عبودة عبدالوهاب محمد القلعي وتسلم التكريم والده.