أرملة الشهيد الرائد حسين الجزار: «مصر مبتنساش ولادها اللي ضحوا بروحهم»

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، اليوم، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس، في احتفالية كبيرة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة والمسؤولين.

ومن بين الشهداء الذين جرى تكريم أسرهم، كان الرائد البطل حسين عبدالله أحمد محمد الجزار، وصعدت أرملته ونجله على المنصة لتلقي التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الحضور في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، واحتفالية يوم الشهيد.

أرملة الشهيد حسين الجزار: «كان نعم الزوج والأخ والابن»

وتحدثت مروة مصيلحي، أرملة الرائد حسين عبدالله الجزار، عن الشهيد الراحل، قائلة: «كان نعم الزوج والأخ والابن»، مضيفة أنه تمتع بحسن الخلق طوال حياته بجانب حب الخير لكل من حوله، والكرم الزائد: «اللي في إيده مكنش له.. وبيبقي الناس على نفسه».

وتابعت أرملة الشهيد البطل في حديثها مع «الوطن»، بأن أكثر ما كان يركز عليه في حياته هو إسعاد والدته، وفعل أي شيء يجعلها راضية عنه، بجانب تجميع العائلة وأشقائه في المنزل: «بيحبنا منسيبش بعض أبدا.. ويفضلوا اخواته حواليه وفي ضهره»، وهو ما كان يسعده في حياته.

أرملة الشهيد: ابني فخور بوالده البطل

واستشهد الرائد الجزار، وابنه «عبدالله» لم يكمل 4 أشهر، والآن، بعد أن بلغ 11 عاما، يفخر دائما بسيرة والده البطل، وشعوره وفرحته لا يوصفان بتكريم اليوم في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، حسبما ذكرت والدته: «حس بالفخر والأمان وإن مصر والقوات المسلحة مبتنساش رجالتها اللي ضحوا بنفسهم عشان البلد».

ووجه الرئيس السيسي، رسالة لأسر الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية ويوم الشهيد، قائلا: «لا يفوتني هنا أن أنقل تقديري وتقدير شعب مصر العظيم لأسر شهدائنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم.. ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».