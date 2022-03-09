ضبط شقيقين بتهمة قتل خفير بسبب خلافات ثأرية في منشأة القناطر

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة شقيقين متهمين بقتل خفير، بسبب خلافات ثأرية في منشأة القناطر، كما ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتهما وعائلة القتيل، وجرت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

بلاغ بواقعة إطلاق النار

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بمقتل خفير نتيجة إطلاق النار عليه، وبإجراء التحريات تبيّن للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار برصاصتين في الوجه والرأس، وفارق الحياة على الفور، وتوصلت التحريات إلى أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة.

إحالة المتهمين إلى النيابة

بإعداد عدة أكمنة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث منشأة القناطر، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في الجريمة، والسيارة المستخدمة في الحادث، واعترفا بقتل المجني عليه بسبب خلافات ثأرية بين عائلتهما وعائلة القتيل، ومقتل والدهما منذ 6 أشهر، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأحيل المتهمان إلى النيابة للتحقيق.