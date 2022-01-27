القبض على المهتمين بقتل شخصين بسبب خلافات ثأرية في سوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، أمس الأربعاء، مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، وذلك إثر وجود خلافات ثأرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا، من مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوجود إطلاق أعيرة نارية ووفاة شخصين بدائرة المركز.

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وبالفحص تبين مقتل: «سلامة ا»، 35 سنة، عامل، إثر إصابته بـ«طلق ناري بالوجه فتحتي دخول وخروج»، و«نصرت ن»، 41 سنة، عامل، إثر إصابته بـ«طلق ناري فتحة دخول بالصدر من الناحية اليسرى وخروج من الظهر»، ويقيمان بناحية نجع أبو علاج التابع لقرية الحرجة بحري دائرة المركز، وينتميان لعائلة «محمد»، وأخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي.

القبض على المتهمين

اتهمت شقيقة الأول وابنة عم الثاني «جهاد ا»، 27 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، كل من: «سلامة ز»، 36 سنة، عامل، و«حازم ا»، 56 سنة، عامل، و«عمار ا»، 52 سنة، عامل، ويقيمون بذات الناحية «ينتمون لعائلة تمام» بالتعدي على المتوفيين، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزة الأول والثاني، ما أدى إلى الوفاة، وذلك بتحريض من المتهم الثالث.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما بندقية آلية، وبمواجهتهما أفاد بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الثالث، فتحرر المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.