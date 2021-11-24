مصرع وإصابة ثلاث أشخاص بسبب خلافات ثأرية بأسيوط

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بينما أصيب إثنين آخرين بينهم في مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية لخلافات ثأرية بين عائلتي «الخطبه وابوسته»، بقرية عرب الشنابلة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي.

مشاجرة بالأسلحة وسقوط متوفي ومصابين

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة دائرة المركز ووقوع متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار,

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي «الخطبه وابوسته» بقرية عرب الشنابلة دائرة المركز، وأسفرت المشاجره عن وفاة «حسين. خ. م» 52 عامًا، وإصابة كلًا من «عبدالرحمن. إ. ح» 42 عامًا و«فاديه. خ. م» 41 عامًا، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الإيمان بالأربعين.

وكشفت التحريات المباحث، أن سبب المشاجرة خلافات ثأرية قديمة بين العائلتين تجددت اليوم، جرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات

تعدد حوادث القتل بسبب الثأر بقرى المحافظة

وشهدت قرى محافظه أسيوط، خلال الفترة الماضية عددًا من حوادث القتل التي كان سببها تجدد خلافات ثأرية قديمة، من بينها الحادث الذي وقع أمس بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري والتي أسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري بسبب خلافات ثأرية بين أبناء عمومة بعائلة واحدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.