اليوم.. آخر فرصة للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021-2022

تسدل الجامعات الخاصة اليوم، باب التقدم المباشر للالتحاق بها على الأماكن الشاغرة، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أغلق الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة الفترة الماضية، وأُتيحت الفرصة لمن لم يستطع التقدم عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، التزامهم الكامل بقرارات وزارة التعليم العالي، فيما يتعلق بأعداد الطلاب المخصصين لكل كلية، والحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

أماكن متاحة بالجامعات الخاصة

بدوره، قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ التقديم المباشر متاح منذ السبت الماضي وحتى اليوم، للتيسير على الطلاب الذين لم يستطيعوا التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف الغرّ لـ«الوطن»، أنّ الجامعات التزمت بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالحدود الدنيا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أثناء عمليات التقديم.

وأوضح الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام أعمال التقديم والالتحاق المباشر بكليات الجامعة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا لـ«الوطن»، إلى استمرار التقديم بعدد من الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

انتظام الدراسة في الجامعات

وفي السياق ذاته، تنتظم الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في أسبوعها الثالث على التوالي دون مشكلات، فضلا عن انتظام أعمال التطعيمات ضد فيروس كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعي، والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم في الجامعات.