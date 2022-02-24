«الدفاع» تصدر قرارات بشأن تأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين ببعض الجامعات الخاصة

أصدرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي 3 قرارت بشأن تأجيل تجنيد الطلاب الملتحقين للدراسة بكليات «تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الآداب، الذكاء الاصطناعي» بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وطلاب «تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم، علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة» بجامعة مصر المعلوماتية، وطلاب كلية الطب البشري بجامعة حورس.

كما أصدرت قرارا بتعديل مسمى كليات فرع مطروح جامعة الإسكندرية، إلى كليات جامعة مطروح.

ونشرت القرارات الأربعة التي حملت أرقام 21 و23 و27 و35 لسنة 2022، في الوقائع المصرية.