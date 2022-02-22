اليوم.. فتح تنسيق المرحلة الخامسة لتنسيق الجامعات الخاصة

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الخامسة للجامعات الخاصة للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات خريجي عام 2020 و2021، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، على أن يتقدم الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الإلتزام الكامل بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بالحدود الدنيا للإلتحاق بالجامعات الخاصة .

الجامعات الخاصة: التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد

و اكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، على أن هناك إقبال من قبل الطلاب على عدد من الكليات المختلفة، لافتا إى ان التقديم لإلتحاق بالجامعات الخاصة يتم من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم اليوم فتح باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الخامسة للإلتحاق بالجامعات الخاصة، لافتا إلى ان الجامعة ملتزمة بكافة قرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالحدود الدنيا للإلتحاق بالكليات وكذلك مواعيد التقديم .

و أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزيرالتعليم العالي والقبول وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس، والأعداد المقررة لكل كلية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا استقبال الطلاب المرشحين من المراحل السابقة للكليات المختلفة، مشيراً إلى أنه من المقرر إتاحة التسجيل لتنسيق المرحلة الخامسة اليوم للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التقديم للجامعات الخاصة يتم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة .