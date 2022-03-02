الجامعات الخاصة تقبل الطلاب القادمين من أوكرانيا بشروط

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن فتح عدد من الجامعات الخاصة باب التقدم الاستثنائي للالتحاق بالكليات للطلاب القادمين من جامعات الدول الشرقية، خاصة أوكرانيا نتيجة الظروف الجارية.

ولفتت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك عددًا من الاشتراطات لقبول تحويل الطلاب، تتمثل في الحصول على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات لعام 2020 وعام2021، وكذلك ربط التقدم للكليات بالحدود الدنيا للقبول بالكليات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عام تخرج الطالب.

تعرف على شروط التحاق الطلاب القادمين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا توجد أي قرارات أو تعليمات بشأن قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة فيما بينها سواء الطلاب الدراسين داخل مصر أو خارج مصر بالجامعات الخاصة، مشيراً إلى أن المتاح حالياً التقدم وفقاً للحدود الدنيا للكليات وبشرط عدم مرور عامين على سنة التخرج من الثانوية العامة.

جامعة المستقبل تشترط عدم مرور عاملين على الثانوية العامة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فتح باب التقدم للطلاب القادمين من أوكرانيا للكليات المختلفة، شرط عدم مرور عامين على سنة التخرج في الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وأن يكون الالتحاق وفقا للحدود الدنيا التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وقت التخرج من الثانوية العامة.

الجامعة اليابانية: فتح باب القبول استثنائياً أمام الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا

ومن جهته، كشف الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن فتح باب القبول استثنائياً، أمام الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا للالتحاق بالجامعة، موضحاً أنه جرى وضع عدد من الاشتراطات، أبرزها اجتياز اختبارات القبول وجميع القواعد المنظمة للقبول الطلاب.