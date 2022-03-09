توعية فتيات كفر الشيخ بمخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ندوة للتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بمركز شباب قرية «شنو»، بمركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمشاركة 40 طالبة من أعضاء أندية الفتاة بكفر الشيخ، وأدارت الندوة فيروز أبو عمر، مستشار التدريب والتنميه البشريه بموسوعة التكامل العربي الأفريقي، رئيس لجنة المرأة العربية والأفريقية.

التأثير السلبى للجلوس طويلاً على مواقع التواصل

تناولت الندوة ملامح التأثير السلبي لزيادة الساعات التي تقضيها المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها التوتر والإحباط والقلق، حيث جاء في دراسة عن استخدام النساء الزائد لمواقع التواصل أنهن يشعرن بتوتر وضغوط أكثر من الرجال، وتراجع في الحالة المزاجية، عقب استخدام موقع «فيسبوك» لمدة 20 دقيقة فقط، وتزيد تلك الآثار في حالة زيادة الساعات المنقضية فى التنقل بين المواقع، واعتبرت أن ذلك يمثل «مضيعة للوقت»، وأن مواقع التواصل لا تصلح كمصدر للثقافة.

«السوشيال ميديا» أهم عوامل انتشار الشائعات

واكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، أن الوزارة تقدم برامج تدريبية في التصدي للشائعات، والتي أبرزت أن الإفراط في استخدام «السوشيال ميديا»، دون ضوابط، أهم عوامل انتشار الشائعات، وإعادة نشر الأخبار دون التحقق من مصدرها ومدى صحتها، كما أشاد «محروس» بموضوع الندوة، مقدماً الدعوة لعضوات مراكز الشباب للمشاركة في الفاعليات التي تقدم من خلال أندية الفتاة، والتي تقدم من خلال مراكز الشباب نوعاً من استغلال أوقات فراغهن، وبداية مشروعات صغيرة، والمساهمة في تنمية مهاراتهن.

تُقام برامج أندية الفتاة بكفر الشيخ من خلال الإدارة العامة للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح، وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة بمحافظة كفر الشيخ.