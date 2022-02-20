 «شباب كفر الشيخ» تنظم رحلة سياحية للأقصر وأسوان لطلائع المحافظة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، رحلتها إلى مدينتي الأقصروأسوان، والتى تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة لطلائع المحافظات المختلفة.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، كما تهتم مؤسسة الشباب والرياضة بتعزيز ثقافة المشاركين بالرحلات الشتوية، فقد تم تنظيم دوري المعلومات الثقافي وحقق طلائع كفر الشيخ المركز الأول، متفوقين على أقرانهم من المحافظات المشاركة.

رحلات شتوية لتعريف الشباب بالمعالم السياحية

وأوضح «محروس»، أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، منهم من سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر، البر الشرقي، وهي «معبد الكرنك- معبد الأقصر- متحف الأقصر»، وفي البر الغربي «معبد حتشبسوت- جزيرة الموز- معبد هابو- وادي الملوك»، والصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما يزور المشاركون في أسوان «متحف النوبة- السد العالي- المسلة الناقصة- جزيرة النباتات- معبد فيلة- مقابر النبلاء»، علاوة على الجولات الحرة.

وأضاف «محروس»، أن مشروع الرحلات الشتوية الذي يتم تنفيذه سنويًا، يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطني لديهم، والتعارف، وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية، والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.

ويأتي ذلك ضمن الرحلات الشتوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع بالمديرية.