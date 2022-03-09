غرفة الصناعات: أسعار المعادن ارتفعت عالميا والحديد سينخفض مرة أخرى

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار المعادن ارتفعت عالميًا وكذلك المواد الخام وعناصر الإنتاج، وانخفضت الطاقة الإنتاجية لنقص المواد الخام، وبعض المصانع لم تتمكن من فتح اعتمادات مالية بالبنوك لمدة 4 شهور مقبلة.

التأثير على ارتفاع أسعار الخامات

وأوضح «الجيوشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على ارتفاع أسعار الخامات، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أهم مصادرنا في استيراد خامات المعادن، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على أسعار الوحدات السكنية بشكل يجبر المستثمر العقاري على إعادة التسعير للوحدات السكنية المقرر إقامتها في الأيام القادمة.

وأشار «الجيوشي» إلى أنه لا يمكن بيع المنتجات السابق استيرادها بأسعار جديدة ما لم يبدأ تعميمها بالفعل، وأن أسعار المنشآت والمباني تصعد بشكل تدريجي يتناسب مع تغيرات الأسعار ويلتزم بسياسات التسعير التي تقرها الحكومة، موضحًا أن سياسة التسعير تعتمد على متوسط أسعار الخامات التي تحتاجها المصانع في العملية الإنتاجية.

الجيوشي: ارتفاع أسعار الحديد يليه انخفاض

وأضاف «الجيوشي» أن أسعار المعادن شهدت قبل ذلك ارتفاع أسعار المعادن وخاصة الحديد والصلب وعادت مرة أخرى لأسعارها المنخفضة، «الحديد بورصة تصعد وتنخفض والحديد وصل قبل ذلك إلى 15 ألف للطن وعاد إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المشاكل تحدث بسبب نقص المعروض من الخامات في الأسواق، وأن المصانع تتعاقد على خامتها بما يعادل بعد 3 أشهر قادمة وليس لإنتاج اليوم، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتبط بالأحداث العالمية ومصر جزء من العالم ولم يستغل أحد أي ثغرة ليغير الأسعار من خلالها، وخاصة في مجال الصناعة على عكس مجال التجارة الذي يمكنه التنبؤ بالأسعار والتعامل على أساس الزيادة المقررة.