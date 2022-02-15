رئيس التحرير

محمود مسلم

الهجرة تبحث مع اتحاد الصناعات استعدادات «مصر تستطيع بالصناعة»

نبيلة مكرم: يستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج

كتب:

منة عبده
02:07 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي تعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة "، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمهندس محمد السويدي، معربة عن سعادتها للتعاون مع اتحاد الصناعات في إطار الاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مثمنة مشاركة المهندس محمد السويدي واتحاد الصناعات في ورش العمل التحضيرية التي تم عقدها بمشاركة خبرائنا بالخارج تحضيرًا للمؤتمر والتي ناقشت عددا من المجالات الصناعية التي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي يستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير الصناعة، سيناقش تطوير صناعات الدواء والنقل، واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية من المقرر أن تناقش استراتيجية الدولة المصرية في التمويل والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع القارة الأفريقية في مجال الصناعة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، لافتة إلى أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.

من جانبه، أبدى المهندس محمد السويدي استعداده واتحاد الصناعات للتعاون مع وزارة الهجرة في التحضير للمؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر له من الأهمية الكبيرة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج التي اكتسبوها خلال فترة عملهم في الشركات العالمية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا التي يعملون بها بالخارج للمساهمة في توطين الصناعة بمصر.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن القطاع الخاص يلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة ويشارك أيضًا في عدد كبير من المشروعات سواء في مجال الكهرباء أو الري وغيرها من المشاريع المختلفة، وهذا يعود لثقة الدولة في القطاع الخاص، واليوم نتعاون مع وزارة الهجرة في التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي من المتوقع أن يخرج بالعديد من الأفكار والتوصيات التي من شأنها دعم تطوير قطاع الصناعة.

اقرأ المزيد:

الهجرة تطلق منصات رواد الأعمال المصريين بالخارج للترويج للفرص الاستثمارية

«مكرم»: تهيئة المناخ أمام التصنيع المحلي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الهجرة تبحث مشاركة جمعية رجال الأعمال في «مصر تستطيع بالصناعة»

وزيرة الهجرة: «ليلى بنس» من أوائل الداعمين لمبادرة حياة كريمة

تنسيق بين «الهجرة» و«البيئة» استعدادا لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

الهجرة تنقل مواطنا مصريا من السعودية بطائرة إسعاف لاستكمال علاجه في بلده

 الهجرة تبحث مع خبير ألماني سبل التعاون في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.