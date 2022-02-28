«اتحاد الصناعات»: موقف أسعار النفط يتغير بشكل دوري كل ساعة

توقع الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تشهد مصر ارتفاعًا في أسعار الواردات من المنتجات البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة بسبب ارتفاع الصادرات من الغاز وارتفاع تكلفة الشحن والنقل.

وأكد «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن أسعار النفط تشهد متغيرات جديدة على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.

موقف أسعار النفط يتغير بشكل دوري كل ساعة

وأضاف أن موقف أسعار النفط يتغير بشكل دوري كل ساعة، ومن الصعب التنبؤ بمستقبل الأسعار، لكن من المرجح أن ترتفع، موضحًا أن الأزمة الحالية تسفر عن تفكير الدول الأوروبية في مصدر آخر للغاز، وهو أمر إيجابي للشرق الأوسط ومصر حال إسراعها في تنفيذ خط إمداد أوروبا بالغاز، مستبعدًا في الوقت ذاته رغبة روسيا في تطوير الأزمة الأوكرانية الحالية إلى حرب شاملة، «هتبقى قرصة ودن فقط لأوكرانيا».

توقعات بارتفاع أسعار البترول

وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن الأزمة الأوكرانية- الروسية تسببت في توقعات بارتفاع أسعار البترول، متابعا: «أي حد يتنبأ بالأسعار غير صحيح، محدش يقدر يقول إن الأسعار هتطلع بس من الواضح أن الأسعار هترتفع الفترة المقبلة في ظل الحرب، ونحن لم نتعلم الحفاظ على المنتج البترولي وحسن استخدام الموارد في ظل الدعم الكبير للبترول، وهناك احتمالية بلجوء بعض الدول الأوروبية إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة.