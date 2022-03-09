خبير اقتصادي: مصر تبحث عن منافذ جديدة لاستيراد القمح

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الحكومة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، تهدف لتعريف المواطن بالأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم وتشرح تأثيرات الأزمة على مصر، وهذا ما وضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مبينًا أن هناك نمعدلات تضخم كبيرة جدًا وصلت إلى 7.5%، في الولايات المتحدة الأمريكية و5% في الاتحاد الأوروبي ولكن مصر تحاول الحفاظ على معدلات التضخم عندها، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية لتخزين مخزون استراتيجي من السلع يصل إلى 8 شهور من بعض السلع الرئيسية، وهذا حدث بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

السلع الاستراتيجية التي تخزنها الدولة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن السلع الاستراتيجية من شاي ومكرونة وأرز توفره الدولة من خلال المنافذ المختلفة، والقطاع الخاص وهناك خطط لتوفير الكثير من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون من القمح 4 شهور، ثم يأتي موسم الحصاد المحلي الذي سيكفي 4 أشهر أخرى وهناك بحث مستمر عن منافذ أخرى للحصول على القمح وسط خطة ووعي من الدولة المصرية.

هناك أزمة طاقة تتعرض لها الولايات المتحدة وأوروبا

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن هناك زيادة لبعض السلع بقيمة 600% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبينًا أن هناك أزمة طاقة تتعرض لها الولايات المتحدة وأوروبا، وستحدث زيادات أسعار الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الخام التي تستخدمها المصانع في الاتحاد الأوروبي.