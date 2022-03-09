غرفة الحبوب تحذر المستهلكين: تخزين السلع يؤدي لارتفاع الأسعار

قال وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب، إن زيادة الطلب على السلع، وتكالب المواطنين عليها لشراء أكثر من احتياجتهم، يخلق حالة من زيادة الأسعار في الأسواق، في ظل الأزمة التي يشهدها العالم من ارتفاع في معدلات التضخم، فضلًا عن الهجوم الروسي على أوكراينا وزيادة حدة التوتر بين البلدين.

المستهلك عليه دور كبير في الحفاظ على الأسعار

وأضاف «دياب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأزمة هي أزمة عالمية وسيكون هناك تأثير على أسعار السلع على مستوى العالم وليس مصر فقط، لكن هناك دور على المواطن المستهلك، يتمثل في التزامه بشراء ما يحتاجه من سلع دون المبالغة في الحصول على كميات كبيرة بهدف تخزينها بدون أي مبرر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار من قبل التجار.

حالة القلق تؤدي لارتفاع الأسعار

وفي السياق ذاته، يرى إيهاب حسن، تاجر بسوق القمح، أن حالة القلق التي تسيطر على المستهلك المصري تدفعه إلى شراء أكثر من احتياجه، وتتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق، إذ يرتفع الطلب على سلعة معينة وهو طلب غير حقيقي، يؤدي في نهاية الأمر إلى اتجاه بعض التجار إلى استغلال هذا الطلب المرتفع بزيادة الأسعار وتخزين السلع التي اشتروها بأسعار أقل من أسعار السوق الحالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومجموعة من الوزراء والجهات المعنية، من أجل متابعة الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية العمل وضرورة توفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين الوزارات والغرف التجارية والجهات المعنية.