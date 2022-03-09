الاتحاد الأوروبي يبحث غدًا انضمام أوكرانيا للتكتل

أفادت قناة «العربية» فى نبأ عاجل بأن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة غدًا الخميس، لبحث انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا للتكتل.

وبينما لا تزال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محل تفاعل أوروبي واسع، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على روسيا وبيلاروسيا وفقًا لقناة «العربية».

روسيا: الحرب ليست ضد الشعب الأوكراني

فى هذا السياق، قال السفير الروسي في بيروت، إن موسكو جاهزة للمفاوضات ضمن شروط، قائلا إن «الحرب ليست ضد الشعب الأوكراني».

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اليابان تتصرف بشكل «هدام» لانضمامها لعقوبات الغرب، في إشارة لعقوبات اقتصادية التي فرضتها أمريكا ودول أوروبية على موسكو.