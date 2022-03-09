موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2022 وأسعار السلع بدعم يصل إلى 15%

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ومحاولة الكثيرين من الأسر، لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية، زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2022 وأسعار السلع، بعد إعلان مجلس الوزراء اليوم، تقديم موعد أهلا رمضان في جميع المحافظات المصرية، وعرض السلع الغذائية بدعم يتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2022، وأسعار السلع وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في السطور التالية:

موعد افتتاح معارض أهلا رمضان 2022

بحسب قرار مجلس الوزراء السابق، كان يفترض أن يتم افتتاح معرض أهلا رمضان في جميع المحافظات، بداية من 25 مارس، لكن بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، جرى موعد المعرض، ليبدأ من 15 و16 و17 مارس الجاري، بداية من المحافظات وصولا للقاهرة.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

بحسب وزير التموين، فأنه لم يجر تحديد أسعار السلع الرئيسية بشكل نهائي، مضيفًا أنه سيتم توفير السلع بدعم يتراوح ما بين 10 إلى 15%، حيث سيتم توفير سعر كيلو الأزر بحد أقصى للسعر نحو 10 جنيهات.

وأضاف أن الحكومة لديها احتياطي استراتيجي من ‏السلع الأساسية، مثل القمح، والسكر، والزيت، وأنها تتحمل فرق التكلفة الناتج عن ارتفاع سعر الشحن والاستيراد بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.

وبحسب مصيلحي، فأن استعداد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين لشهر رمضان، سيكون من خلال إقامة معارض أهلا رمضان، لتوفير السلع بتخفيضات وعروض مميزة من خلال 250 شركة تعمل بالتعاون مع الوزارة، و1300 مجمع استهلاكي، و500 منفذ من منافذ جمعيتي، و100 قافلة متنقلة وعدد منافذ متحركة.