باحث ليبي: حكومة باشاغا ستدخل طرابلس وسط دعم المجموعات المسلحة

قال الباحث السياسي الليبي، هيثم الورفيلي، إن حكومة فتحي باشاغا لديها أولوية وهي الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 14 شهرًا من تعديل الدستور، مبينًا أن فتحي باشاغا يشدد على ضرورة انتهاء المراحل الانتقالية، مؤكدًا أن الحكومة ستوحد مؤسسات الدولة من خلال حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بعد معاناة ليبيا لمدة 6 سنوات بسبب وجود حكومتين عقب عزل الرئيس الراحل العقيد معمر القذافي.

دخول الحكومة الليبية العاصمة خلال 48 ساعة

وأضاف «الورفيلي»، في مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هناك رغبة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أنه يتوقع خلال 48 ساعة دخول فتحي باشاغا لطرابلس وسط مفاوضات مهمة، لافتًا إلى أن هناك العديد من المجموعات المسلحة الموالية لفتحي باشاغا مستعدة لمنع أي اشتباطات مسلحة ضد رئيس الوزراء الحالي، وسط انزعاج من الدكتور عبدالحميد الدبيبة الذي أهدر 100 مليار دينار ليبي ويرفض التخلي عن الحكومة، ويحاول كسب ولاء الجماعات المسلحة بمليون دولار لبعض الأشخاص، مؤكدًا أن حكومة فتحي باشاغا ستكون الوحيدة الممثلة لليبيا.

ليبيا والحرب الأهلية منذ عام 2011

وتشهد ليبيا منذ عام 2011 اشتباكات وحرب أهلية بين جماعات مسلحة مختلفة عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق العقيد معمر القذافي الذي قُتل على يد ميلشيات مسلحة واستمر الصراع في ليبيا وتعددت الحكومات، ولم يُنتخب رئيس للبلاد حتى الآن، وسط مساعي دولية وإقليمية لإعادة الأمن للدولة الليبية.