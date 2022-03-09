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القبض على مريض نفسي متهم بقتل شقيقه في بولاق الدكرور.. «ضربه بسكين»

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:48 م | الأربعاء 09 مارس 2022
سكين

سكين

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه في بولاق الدكرور، بعدما اعتدى عليه بسكين، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم مريض نفسي، وكان يتلقى العلاج سابقا بمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، وجرت إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمقتل شاب داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، واعتدى عليه بسكين.

وجرى ضبط المتهم، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وسبق أن تلقى العلاج سابقا بمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، وجرى التحفظ على سلاح الجريمة، والاستماع لأقوال أفراد الأسرة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجرت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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