«ميار» للمحكمة: عايشة مع مريض نفسي.. وقع أمي من على السلالم

أمام قاضي محكمة الأسرة وقفت فتاة عشرينية تدعى «ميار. ز» تشكو حالها وتبكي على ما فعله زوجها معها طوال فترة زواجهما، فضلًا عما فعله في والدتها خلال آخر زيارة لها، حيث ألقى والدتها من سلم على العقار، لأن والدتها قامت بزيارتها دون إذن منه، وتشاجر معها أمام الجيران، فأخذت والدتها للمستشفى، بعد أن هددها حتى لا تحرر ضده شكوى، وتوجهت بعدها للمحكمة وأقامت ضده دعوى خلع.

الزوج كان عصبي ومسيطر

قالت «ميار» لقاضي محكمة الأسرة إنها كانت صغيرة للغاية عندما تقدم زوجها لها، ولا تمتلك خبرة كافية لتختار شريك حياتها، فوافقت بعد موافقة والديها، وتمت الخطبة ودامت لمدة 5 سنوات، وطوال هذه الفترة كانت تعاني من فرط عصابيته وسيطرته عليها، وكانت تعتقد أنه أكبر منها وأكثر خبرة في الحياة، وأنه يعاملها بهذه الطريقة حتى تكون أفضل ولكن بعد ذلك تأكدت أنه مريض نفسيا، وفق لها، وتمت الزيجة قبل دخولها الجامعة.

منع عنها زيارات عائلتها وعزلها عن العالم

وأكملت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة أنها، عاشت مع 3 سنوات وكانت تخشي التنفس بصحبته من شدة الخوف من أسلوبه الشديد معها، حتي أنه منعها عن زيارات الأهل والأصدقاء في جميع المناسبات وعزلها عن العالم، بحجة عدم تدخل أحد في حياتهم الشخصية، وبعد شهرين من الزواج طلب منها أن لا تستقبل أي أحد من عائلتها في منزله إلا بإذنه حتي إن كانوا والديها، ووافقت حتي لا يتشاجر معها ومع الوقت تفهمت عائلتها الموقف.

طرد والدتها ووقعها من على السلم

وتابعت "ميار" لقاضي محكمة الأسرة سبب وقوفها أمامه الآن، قائلة "بعد سنتين ربنا رزقني بطفله، ووالدتي دايما بتيجي تتطمن عليا بعد ما بستأذن جوزي وتمشي تاني، في يوم أمي جت بعد ما حد من الجيران قالها إن تعبانه فجت تأخدني للدكتور، وهو جه من الشغل وطرد والدتي بطريقة مهينة من الشقة وبعد ما طلعها بره وقعها من على السلم قدام الجيران، ومنعني إن أروح بيها المستشفى عشان محررش محضر ضده".

دعوى خلع

وأنهت الزوجة دعواها بأنها ذهبت مع والدتها للمستشفى بعد أن وعدته أمام الجيران أنها لم تحرر محضر ضده، وبعدها ذهبت مع والدتها للمنزل، ولم تعد هي لمنزلها مرة أخري بل توجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 356، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.