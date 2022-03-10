غدا.. نهاية خط «المناشي - إيتاي البارود» بمحطة بشتيل بدلا من رمسيس

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها، اليوم، اعتبار «بشتيل المحطة»، محطة نهائية، ونقطة انطلاقة لخط «المناشي - إيتاي البارود»، بصفة مؤقتة، بدءًا من غد الجمعة الموافق 11 مارس 2022، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة «بشتيل الجديدة»، الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي.

وأوضح بيان للهيئة أنّ محطة بشتيل الجديدة التي يجري إنشائها حاليًا على الطراز الفرعوني ستمثل نقلة حضارية في مجال النقل وتساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

توفير وسائل نقل بديلة من «بشتيل المحطة» لرمسيس

وأشار البيان إلى أنّ الهيئة ستوفر وسائل النقل البديلة من أتوبيسات و«ميكروباص»، لنقل الركاب من محطة «بشتيل المحطة»، إلى رمسيس، والعكس، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لحين انتهاء تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية العالم الجاري.

وأكدت هيئة السكك الحديدية، رفع كفاءة «بشتيل المحطة»، وتطوير كافة مرافقها من أرصفة ودورات مياه واستراحات لتكون جاهزة لاستقبال الركاب كما شددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل الركاب بكافة خطوط السكك الحديدية.