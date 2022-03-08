انتهاء خط قطار المناشي في «بشتيل» وتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين لرمسيس

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان اليوم، أنّه بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ستكون محطة «بشتيل المحطة» محطة انتهائية، ومحطة قيام لخط «المناشي - إيتاي البارود»؛ لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة، والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي.

ويتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة، والتي يتم إنشاؤها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأشار البيان إلى أنه لحين انتهاء أعمال تجديدات السكة، وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، نسقت الهيئة مع محافظة الجيزة؛ لتوفير وسائل النقل البديلة من أتوبيسات ومكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

وأكدت هيئة السكك الحديدية رفع كفاءة محطة بشتيل المحطة، وتطوير كافة مرافقها من ارصفة ودورات المياه والاستراحات لتكون في جاهزية تامة لاستقبال الركاب، كما تؤكد الهيئة على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من مرتادي القطارات على كافة خطوط السكك الحديدية.