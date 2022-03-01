السكة الحديد: استمرار أعمال إنشاء محطة بشتيل.. وحدات سكانية وفندق

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ أعمال تنفيذ محطة «بشتيل»، الجديدة مستمرة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية، لتقديم خدمات مميزة لركاب خطوط الصعيد، حيث أن محطة بشتيل ستكون مخصصة لقطارات خط الصعيد، موضحا أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أي تأثير سلبي على تنفيذ المشروع.

محطة بشتيل الجديدة ستكون جاهزة بنهاية 2022

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محطة بشتيل الجديدة، سينتهي العمل بها بنهاية 2022، لتكون جاهزة للافتتاح، كما أن المحطة ستكون مربوطة بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، وسيتم إنشاءها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني، مشيرا إلى أنها ستخدم جموع ركاب خط الصعيد، وستكون محطة نموذجية، وجميع الأعمال تتم على قدم وساق.

كورونا لم تؤثر سلبا على تنفيذ مشروع محطة بشتيل

وأوضح المصدر، أن جائحة كورونا لم تؤثر سلبا على تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لمشروع محطة بشتيل، لافتا إلى أنّ وزارة النقل، تواصل العمل على تنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، مؤكدا أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة لخدمة ركاب الصعيد.

محطة بشتيل تضم وحدت سكنية ومولا تجاريا

وقال المصدر، إن محطة بشتيل الجديدة، ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومولًا تجاريًا، علاوة على إنشاء فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة، مؤكدا أن المحطة سيتم ربطها بكل وسائل المواصلات للنقل لكل مناطق القاهرة، وسيتم إنشائها بشكل نموذجي، منوها إلى أن محطة بشتيل ستعمل على تخفيف الزحام بمحطة مصر برمسيس، وأن القادم من أسوان يستطيع الحجز من أسوان للمونوريل، ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعودة بنفس الطريقة.