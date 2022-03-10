وزارة التموين: ثبات أسعار اللحوم في شهر رمضان 2022 دون زيادة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار الوزير الدكتور علي المصيلحي، بثبات أسعار اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان 2022، وعدم إقرار أي زيادة على أسعار اللحوم مقارنة بالزيادة التي شهدتها في الأسواق.

أسعار اللحوم في رمضان 2022

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن اللحوم توفرها وزارة التموين في فروع المجمعات الإستهلاكية التابعة للوزارة، الموجودة على جميع المحافظات، بالأسعار التالية:

** كيلو اللحم السوداني الطازج المذبوح في مصر بـ95 جنيها.

** كيلو اللحم البرازيلي بـ85 جنيها.

** كيلو اللحم الهندي بـ55 جنيها.

وشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر أنواع اللحوم المصنعة كافة، في منافذها وفروع المجمعيات الاستهلاكية، ومنها طبق برجر وزن 400 جرام، 30 جنيها، وطبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام، 30 جنيها، وطبق سجق وزن 400 جنيه، 32 جنيها.

أسعار السلع الأساسية في رمضان

وأكدت الوزارة توافر جميع السلع الغذائية الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، دون تغير أو ارتفاع في أسعارها، خاصة سلع «السكر والزيت والأرز والمكرونة»، وتشمل أسعار السلع في المجمعات التالي:

سعر كيس السكر وزن 1 كيلوجرام 10 جنيهات ونصف.

سعر كيس الأرز وزن 1 كيلوجرام 8 جنيهات.

سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيها.

سعر زجاجة الزيت وزن 900 ملي 23.5 جنيه.

سعر زجاجة الزيت وزن 800 ملي 21 جنيها.

سعر كيس الدقيق وزن 1 كيلوجرام 9 جنيهات.

وتكثف وزارة التموين من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق، من خلال حملات مشتركة بين مديريات التموين وأفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات، لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع.