دار الأوبرا تحتضن معرضا لإبراز جمال واحة سيوة الخميس: «كنوز الطبيعة»

تحتضن دار الأوبرا المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل، معرض «سيوة.. واحة الإلهام والإبداع»، وهو صور بالألوان المائية للفنانة الدكتورة لبنى زكريا، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية.

انطلاق معرض سيوة واحة الإلهام والإبداع يوم الخميس المقبل بدار الأوبرا

من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض، الذي سيجري افتتاحه في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية الخميس المقبل في الساعة السادسة مساء، حتى 17 فبراير الجاري، خلال الفترة من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، ومن الرابعة مساء حتى الثامنة مساء عدا الجمعة.

لبنى زكريا: المعرض يضم صورا بالألوان المائية للتأمل في جمال طبيعة سيوة

قالت الدكتورة لبنى زكريا، في دعوة للمشاركة في فعاليات «المعرض»، تلقت «الوطن» نسخة منها، إنها تحاول خلال مجموعة صور الألوان المائية، أن تعبر عن إحساسها عبر شحنات فنية تتمثل في لوحاتها، لإعادة التنظيم والتآلف بين عناصر المنظر الجمالي الذي يأخذ المشاهد لمساحات تأمل للطبيعية التي لم تصيبها التدخلات البشرية.

وأضافت «زكريا»، أن سيوة تتميز بجمال طبيعتها الساحر، وأشجار النخيل، وبحيرات المياه المتنوعة، وبحيرات الملح الطبيعية، ووجوه البشر التي تتميز بالهدوء والسكينة، مضيفة: «فكنوز الطبيعة، هي المغذي الحقيقي للمشاعر السامية».

يذكر أن الدكتورة لبنى زكريا، عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، حاصلة على دكتوراه في الفنون التطبيقية.

ويُنظم المعرض ضمن عدد من المعارض الفنية الناجحة للدكتورة لبنى زكريا، والتي عُقدت داخل مصر وخارجها بداية من عام 1991، والعديد من المعارض الأخرى.

وعقدت «زكريا»، عدة معارض خاصة، في المركز الثقافي الدبلوماسي الدولي للعلاقات الخارجية بالزمالك، ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافي الدولي بالزمالك، والمركز الثقافي المصري بباريس.

وشاركت الفنانة لبنى زكريا في أكثر من 50 معرضا جماعيا داخل مصر وخارجها.